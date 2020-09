Carmen Salinas revela el secreto que su familia guardaba de Juan Gabriel

Ciudad de México.- La actriz, Carmen Salinas, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, reveló el secreto que su familia guardaba con Juan Gabriel, al asegurar que tenían muy buena relación.

En su relato la actriz señala que el intérprete andaba con su media hermana, Georgina Salinas, que vivía en Durango y era su adoración, por lo su familia tenía mucho contacto con él.

Juan Gabriel incluso anduvo con una de mis hermanas que ya falleció, Georgina Salinas, vivía en Goméz Palacio, Duango; es media hermana mía, hija de mi papá y además me adoraba mi hermana", aseguró.

Cabe mencionar que todo ocurrió antes de que él saltara a la fama, por lo que para ese entonces se encontraba buscando una oportunidad para triunfar en el medio artístico.

Ella me lo mandó a mi casa para que yo lo apoyara, y cuando él vino a la casa le dije 'ándale, ven, siéntate a comer con nosotros', ahí estaba con nosotros, fue a la casa varias veces a bailar", dijo.

Por otro lado refirió que ella ayudó a Juan Gabriel para iniciarse como cantante, sin embargo no fue completamente, pues solo fue como una motivación.

No les puedo decir que lo ayudé completamente, pero me dio tanto gusto cómo fue creciendo artísticamente. Con Juan Gabriel me llevé muy bien y todo, llegamos a hacer miles de giras cuando empezaba, anduvimos en todos lados trabajando juntos", aseveró.