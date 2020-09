¿Crisis? Yomi de 'Exatlón' le ayuda a vender camisas a su novia Casandra en redes

View this post on Instagram

Que lo que tenga que pasar pase contigo u2665 . Que bonito es poder estar con la persona que te hace feliz @yomiwr.mex el mu00e1s prechocho u00bfu00bfNO CREEN?? . . #fyp #trend #love #happy #cute #photooftheday #tbt #loveislove #happymoments #throwback #moments #momentosunicos #momentosinolvidables #tuyyo #cyc #soldado #mvp #kiss #couplegoals #couple #goals #youandme #ourtime #loveyou