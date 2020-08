¿De TV Azteca a Televisa? Tras salir de 'Survivor', Serrath se reúne con integrantes de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Tal parece que Televisa podría agregar a sus filas a una exintegrante de Survivor México, o al menos eso se piensa pues la reconocida Isis Serrath se fue de fiesta con integrantes de Guerreros 2020, ¿acaso probará suerte en el reality de Televisa?

Serrath hace un par de semanas fue eliminada de Survivor México, reality de competencias extremas en la que sus participantes intentan sobrevivir con lo que ellos puedan cazar, recolectar y beber de la naturaleza, además de lanzarse a la fama en Enamorándonos, de donde también salieron Brandon Castañeda y Agustín Fernández, miembros de Cobras.

Pero la guapa modelo no se reunió con los antes mencionados, sino que fue con Fernando Corona, el cantautor que suplió unos días a Said P por su lesión de espalda y con Julio Ron, quien aunque no se ve en las historias de Serrath sí lo hace en las del artista con quien ha pasado todo un fin de semana de fiesta.

Fuente: Instagram @serrath.oficial