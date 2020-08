El 'Loco' Valdés recibió exclusividad de Televisa hasta el final; familiar le habría dado mal uso

Ciudad de México.- Manuel 'El Loco' Valdés, quien lamentablemente perdió la vida el pasado viernes 28 de agosto, recibió el dinero de su exclusividad con Televisa hasta el último de sus días, sin embargo, uno de sus familiares habría dado mal uso a ese recurso, según señaló Iván Valdés, nieto del comediante.

Durante una entrevista que brindó al programa Sale el Sol, Iván denunció la situación, revelando que su famoso abuelo no la pasó tan bien en sus últimos días de su vida.

Al cuestionarle si esta persona era el hijo mayor del 'Loco', Iván detalló:

Sobre el testamento, el nieto de Don Manuel contó:

Mi abuelo en algún momento me platicó que había dejado un testamento… me nombró a mi tío Puppy, a mi tía Norma, y hasta ahí, eso fue lo que me contó él, y en su momento a su señora, a la más reciente, Arcelia Larrañaga, pero de igual forma ella le había dejado a él, se dejaron testamentos mutuos por si le pasaba a uno antes que al otro, eran complementarios… yo no figuro en ese testamento, no tendría por qué, si yo figuro sería una grata sorpresa; sin embargo no me interesa, yo me llevé todo en vida".