"Es hora de salir del clóset": Galán de Televisa da impactante noticia en Twitter

Ciudad de México.- El conocido actor keniano pero nacionalizado mexicano, Arap Bethke, dejó impactados a sus seguidores de redes sociales debido a que hace algunas horas dio una impactante noticia.

A través de su cuenta de Twitter, el famoso galán de Televisa explicó a sus fans que "ya era hora de salir del clóset" y confesar que hace poco estuvo contagiado de coronavirus.

Te podría interesar: "Pu... de mier...": Desde Televisa, conductor de 'Hoy' destroza a Chapoy tras atacar a 'La Voz'

A post shared by Arap Bethke (@arapmx) on Aug 26, 2020 at 3:41pm PDT

View this post on Instagram

Arap resaltó que por fortuna ya se encuentra en perfectas condiciones, sin embargo, decidió contar su experiencia porque cree que es lo correcto y no se debe de ocultar.

El actor de La Ursurpadora pidió hacer un alto a la discriminación hacia las personas que dan positivo a Covid-19 y aseguró que no hay nada que esconder.

También lee: Tras perder su trabajo en 'Hoy', polémica conductora 'traiciona' a Televisa y llega ¿a TV Azteca?

Es hora de salir del closet... tuve Covid. Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza".