"Estoy en la recta final": Actor de Televisa revela trágico estado de salud

Ciudad de México.- Andrés García, reconocido actor de Televisa, ha revelado su trágico actual estado de salud, por lo que en exclusiva para TVyNovelas ha confesado que se encuentra en "la recta final" de su vida.

García confesó que aunque la pandemia ha obligado a todos a "vivir con nosotros mismos" permitiendo el poder "disfrutar de la familai", sigue siendo algo que lo tiene molesto pues no puede disfrutar de sus últimos años de vida.

Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado. Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto", expresó García.