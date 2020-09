Filtran video de Macky al hablar de Christian Estrada y lo atractivo que le parece

Ciudad de México.- La concursante, Macky González, volvió a causar revuelo, luego de que se filtrar un video en el cual habla de lo guapo que es Christian Estrada, actual pareja de su rival María Fernanda Quiroz en Guerreros 2020.

Al perecer el conflicto seguirá entre Macky y Ferka, pues ahora habló del novio de la actriz, al causar cierto enojo a ellos, sin embargo no ha dicho nada al respecto.

Esas cosas me enamoran… yo no sabía que Christian venía de Estados Unidos entonces le dije: “a ver, ¿puedo escucharte hablar como gringo? Y así y de la nada saca su acento todo perfecto, sexy y hermoso y le dije: ‘hey, deja de hablar en este momento porque me estás encantando’”, dijo.