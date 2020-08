'Gomita', sin tapujos, presume sus increíbles 'arreglitos' y deleita pupilas desde el mar

View this post on Instagram

El amor propio es algo que no te enseu00f1an en la escuela, ese lo he aprendido conforme han pasado los au00f1os, es bonito conocerme cada du00eda, y doy gracias Por ser una mujer tan firme en mis desiciones, metas y sueu00f1os. Que he aprendido a dejar gente en el camino por quu00e9 no vamos para el mismo camino, y agradezco lo bueno y lo malo. La primera en aplaudirme soy yo por quu00e9 lo que mu00e1s tengo son HUEVOSud83dudda4, me soy fiel a mi misma.