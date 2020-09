Instagram: Lizbeth Rodríguez y Laura Bozzo causan revuelo al posar juntas

View this post on Instagram

Hoy de invitada en el programa de u201cLaura sin censurau201d con mi queridu00edsima @laurabozzo_of u0026lt;3 No se lo pierdan!!! Quu00e9 opinas de alguien que elimina sus mensajes ??? Dinu00e1mica: mu00e1ndame foto viendo el programa y te sigo u0026lt;3