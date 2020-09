Ivonne Montero se hace de críticas por su imitación de Manelyk en TikTok

Ciudad de México.- La guapa actriz, Ivonne Montero, tiene muy poco que se unió al mundo de la popular plataforma de videos, TikTok, sin embargo, podría haber iniciado con el pie izquierdo.

Esto debido a que algunos usuarios de esta red social se habrían molestado con una de sus publicaciones, donde realizó una imitación de la chica del reality Acapulco Shore, Manelyk.

Ay cállate, a ti no te sale", "Mejor salte de la aplicación amiga y hazte un favor", "una chavaruca queriendo pasar por joven", "No puede ser, no la soporto", comentaron algunos internautas.