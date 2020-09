La 'Chica del clima' hace explotar Instagram al presumir de su belleza ante la cámara

View this post on Instagram

En la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta u26a1ufe0f, si no de aprender a bailar bajo la lluvia ud83dudc83u2614ufe0fud83dudc95 . Todo va a salir bien ud83cudf08 . Extranu0303o mi equipo y familia de las Noticias #FOROTV Pic ud83dudcf8 #TBT Estudios de Televisa Chapultepec u2764ufe0f