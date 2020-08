Lety Calderón ha tenido contacto con Juan Collado y afirma que sus hijos podrían visitarlo

Ciudad de México.- Lety Calderón afirmó que ella y sus hijos han tenido comunicación con Juan Collado mientras el abogado enfrenta en prisión las acusaciones que se han hecho en su contra por graves delitos, y aseguró que estaría dispuesta a llevar a Luciano y a Carlo a ver a su papá si este así se lo solicitara.

Asegurando que no tenía conocimiento del nuevo cargo por el que podía ser acusado su expareja, la actriz externó durante un encuentro con la prensa el apoyo que siempre le ha brindado al padre de sus hijos.

Revelando que fue hace dos semanas la última vez que sus hijos hablaron con su padre, Leticia confesó:

Sobre el estado de salud de Collado, Calderón dijo:

No hemos platicado eso, realmente no hablamos (de eso), yo cuando hablo con él trato de que no sean noticias negativas, siempre me pongo a platicar de los niños, que sí hicieron, que si no hicieron… para entretenerlo un poco, tampoco le hablo de la adolescencia de los niños, de lo que estoy pasando y demás para no preocuparlo".