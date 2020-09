Llueven críticas a TV Azteca por vestir a Cynthia Rodríguez con atuendo 'reciclado' de 'La Academia'

View this post on Instagram

u00a1La familia de #VLA le rinde un homenaje al gran u0026#34;Divo de Juu00e1rezu0026#34;, Juan Gabriel a 4 au00f1os de su fallecimiento con el tema u0026#34;Buenos du00edas seu00f1or solu0026#34;! ud83dude4cud83cudf89ud83cudfa4ud83dudcfa