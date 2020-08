María del Sol se logra reunir con su madre luego de casi 4 meses de distanciamiento

Ciudad de México.- La cantante, María del Sol, luego de casi 100 días de no ver a su madre, por fin pudo reunirse con su madre, la primera actriz Josefina Echánove, quién está en una casa de retiro.

En su relato la intérprete señala que se perdió su cumpleaños en julio, por lo que la considera una guerrera a sus más de 90 años de edad.

Yo dije ‘qué fuerte, que duro'. Ella es una guerrera, fue su cumpleaños el 21 de julio y fue muy difícil no estar a su lado, a ella le gusta la vida, festejar, es sumamente generosa, y el no estar esa fecha y no poder verla me pegó mucho", dijo.