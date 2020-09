Pati Chapoy y las veces que cometió pésimos errores por hablar demás

View this post on Instagram

ud83dudca5 #YaSeArmo! Durante una transmisiu00f3n en vivo del programa #Ventaneando, #PatyChapoy hace una alarmante #declaraciu00f3n sin darse cuenta que su micru00f3fono sigue encendido! u0026#34;Es que ya no saben que hacer pau0026#39; levantar el raitingu0026#34; Refiriu00e9ndose a #LaVoz y supuesta relaciu00f3n entre #Belinda y #Nodal!ud83dudca5 Cru00e9dito: #AztecaUno #ChicoFaru00e1ndulaud83dudc51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Farandula #Famosos #Mexico #Espectaculos #ChristianNodal