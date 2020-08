"Pu... de mier...": Desde Televisa, conductor de 'Hoy' destroza a Chapoy tras atacar a 'La Voz'

Ciudad de México.- Durante la sección de 'Los Tu-Vasos' de Cuéntamelo ya!... Al fin, los conductores Paul Stanley, del programa Hoy, y Roxana Castellanos en su famoso personaje de 'Deyanira Rubí', se fueron con todo contra La Voz de TV Azteca y Pati Chapoy.

Luego de que la conductora de Ventaneando criticara al aire al programa al dejar su micrófono encendido durante una cápsula con los coaches, redes estallaron y hasta se dijo que habrían despedido a alguien en la producción por esto.

Por no cerrar la boca mientras tenía el micrófono abierto dijo: "Ay no Pedrito, 'La Voz' ya no sabe qué hacer para levantar el rating" (…) Con esos cuates para qué quiero a mis enemigos", dijo Stanley imitando su tono de voz.