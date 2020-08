¿Quiere renunciar? 'El Capi' Pérez se muestra incómodo en 'VLA': "Manden todos a chin..."

Ciudad de México.- Para muchos el lunes es una increíble oportunidad para iniciar una buena semana, sin embargo, para muchos otros, esto resulta ser todo un martirio al tener que regresar a las labores.

Tal como recientemente lo demostró 'El Capi' Pérez, pues el presentador de Televisión Azteca, mencionó estar de muy mal humor por el inicio de la semana actual desde el foro de Venga la Alegría.

Lee también: "Pu... de mier...": Desde Televisa, conductor de 'Hoy' destroza a Chapoy tras atacar a 'La Voz'

Tienen todo su derecho a no estar de buenas porque es lunes, manden todos a ching… a su madre, orale, no sonrían, no tienen porque sonreír, no quiero sonreír, me vale ver…", dijo el conductor.