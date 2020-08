Sofía Aragón, conductora de 'La Voz', se luce desde la playa y paraliza Instagram: "Chiquitita"

View this post on Instagram

Para todo aquel al que le dijeron que no puede, que no vale, que no merece, que no es lo suficientemente bueno.... para todo aquel que ha sido juzgado, criticado, ofendido, herido... para todo aquel que se ha sentido inseguro, comparado, subestimado, roto..... para todos los valientes que auu0301n a pesar de eso salen adelante y siguen su camino sin joder a otros........ eres una estrella que siempre va a brillar a pesar de la noche.... u2b50ufe0fu2728 vaya, eres UNA HERMOSA CHINGONERIu0301Au2665ufe0fud83dudd25ud83dude05 . . . . . @royalreunionmx en @breathlessresorts ud83dude0d Producciou0301n @tonyberber_ Hair @sebastian.internacional Mua @christian_briseno Swimsuit @vulcanoswimwear