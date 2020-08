¡Sorpresa! Lucero responde si trabajaría con su hija en una colaboración musical

View this post on Instagram

Sigo disfrutando y leyendo sus felicitaciones por mi pasado cumple! Wow, GRACIAS! ud83dude0dud83eudd17 Hoy deseo que tengan un su00faper lunes y como toca #LuceroPodcastud83dudcab les cuento sobre cu00f3mo surgiu00f3 la celebraciu00f3n de nuestro #Lucero20y20ud83eudd73, si quieren saber mu00e1s, los espero!! ud83cudfa7 (LINK EN BIO)