A sus 48 años, Patricia Manterola impresiona al lucir como jovencita en redes

View this post on Instagram

u00a1Lucca me invitou0301 a salir en su canal de YouTube! ud83eudd70ud83dude0d u00bfYa vieron el video? ud83dudc49 www.bit.ly/Lucca21 o sigue el link de mi Bio ud83dudc46 Esta canciou0301n que les canto todos los diu0301as para despertarlos, la escribiou0301 mi abuelito u201cPapiu201d y me la cantaba cuando era ninu0303a ud83eudd70de los mejores recuerdos de mi infancia; Esas idas al rancho, descalza, oliendo el maravilloso aroma de las flores y del desayuno de la abuela, montando a caballo, trepada en los au0301rboles, jugando a la comidita con las plantas al lado del riachuelo, jugando por horas y horas con los primos, andando en bicicleta al rededor de la fuente donde me cantaba el abuelo uf... u00a1Que belleza ser ninu0303@u201c Y ahora yo tengo mis hijos y estamos creando nuestra propia historia...Los amo y, estoy muy orgullosa de sus logros ud83dude0d @luccakolb @alessokolb y @kolbmatteo Si pueden suscribirse al canal de Lucca estariu0301a genial ud83dude4fud83cudffc Gracias ud83dude18ud83dudc47www.youtube.com/luccakolb