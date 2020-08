Tras su despido, Carolina Sandoval presume su faja y se la pone durante en vivo de Instagram

View this post on Instagram

... Mis amores esas mau00f1anas llenas de felicidad y alegru00eda y mu00e1s en un du00eda tan importante como el de hoy ud83dudc49ud83cudffbud83eudd73 celebramos que despedimos agosto y le damos la bienvenida a muchas cosas maravillosas...no pases un du00eda sin sonreu00edr porque cru00e9eme que NO vale la pena. . .. ... #loveu #lareinadelafaja #cosasquesientecaro #cosasquelepasanalavenenosa