Actriz de Televisa abre su corazón al relatar que no ha podido superar la muerte de su madre

Ciudad de México.- La actriz, Patricia Reyes Spíndola, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, relató como ha llevado la muerte de su madre, a casi tres meses de este lamentable hecho.

En su relato la actriz se mostró agradecida con la producción de su nuevo proyecto, la cual le dio permiso de ausentarse unos días, sin embargo su regreso la ha hecho tener una duelo más llevadero al tener la mente en otras cosas.

Gissel tuvo la generosidad de esperarme un mes, pues se me acaba de morir mi mamá... Estas con la mente en otra cosa, pero no quiere decir que te quite la tristeza", dijo.