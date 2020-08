Actriz de Televisa revela que Sergio Andrade le pidió que se "desnudara" en un casting

Ciudad de México.- Durante una emisión más del programa de Yordi Rosado, La última y nos vamos, varias confesiones de la actriz y cantante invitada sorprendieron al público.

Se trata de Lorena Herrera, quien fue quien asistió al show del famoso conductor, en donde contó una de las experiencias que más marcaron su vida.

Te puede intreresar: Exconductor de 'Hoy' cambia Televisa por TV Azteca y hace importante declaración en 'VLA'

Lorena habló sobre la vez que conoció a Gloria Trevi en un restaurante para invitarla a un casting con Sergio Andrade, esto cuando aún no era famosa:

Estaba justamente empezando... era cero famosa. Me dijo que me había visto el productor este, y que reunía yo todas las cualidades para lo que él estaba buscando. Justo era lo que yo estaba buscando porque estaba estudiante en la escuela de Sylvia Derbez y quería ser actriz".

Mencionó que en ese entonces no sabía a dónde iba, pues de joven se dedicó a modelar porque creía que en las pasarelas la iba a encontrar un productor para ser la protagonista de sus telenovelas".

Lee también: ¿Recuerdas a Cristina Saralegui? Tras caer en depresión y alcoholismo, dejó la TV y así luce ahora

Reveló que le dio su número y le llamaron para decirle que iba a ir a un casting en donde tenía que actuar, bailar y cantas pero que al final él la tenía que ver sin ropa.

Yo brinqué y le pregunté 'por qué', pero me dijo que él tenía planes conmigo en grande. Me dijeron que si hubiera una escenar donde tuviera que desnudarme que si lo haría, Le dije sí verdad, como que sí viene al caso".

El casting fue en un hotel que ella calificó de "espantoso" por lo que le pidió a su hermano y a un amigo que fueran con ella: "Le dije, 'acompáñame, si ves que me tardo después de determinado tiempo, ustedes rompen la puerta'. Hice el casting y sí, al final me pidió que me desnudara, al principio no quise pero después Gloria habló conmigo y hasta lloró y lo hice".

Confesó que le hablaron después para filmar un contrato para debutar como Gloria en la música, pero en ese tiempo conoció a Jaime Moreno y a Blanca Este Limón y que mencionar que Andrade "estaba enfermo" y que "le gustaba ver a las mujeres desnudas", por lo que ya no firmó ningún contrato.

Fuente: Unicable