Adiós TV Azteca: Tras salir de 'Enamorándonos', 'La Bebeshita' hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Luego de que saliera del aire Enamorándonos de TV Azteca, muchos se preguntaban qué pasaría con 'La Bebeshita' ahora que este ciclo se cerraba y en el que adquirió gran notoriedad por su gusto por las cirugías y su irreverencia.

El programa fue cancelado hasta nuevo aviso, por lo que al comienzo de esta semana, el periodista de espectáculos Álex Kaffie cuestionó qué haría ahora luego de que a causa de la contingencia sanitaria, cerraran antros en donde ella amenizaba fuera del programa.

Sin embargo, el reportero Gabriel Cuevas se encargó de aclarar el asunto en el programa radiofónico de Grupo Fórmula. Según comentó, la misma 'Bebeshita' le pidió aclarar las cosas y fue contundente al asegurar que no se queda sin trabajo.

Me dice 'La Bebeshita', '¿Qué le pasa a esta? ¿Por qué me odia tanto?' Le dije: 'No te estreses, es normal'. 'Gabo, nada más para que lo digas en tu espacio, voy a vivir de mis menciones'; ella tiene un negocio de un spa que se asoció con otra persona, la chava no ha sido nada tonta y ha capitalizado", reveló.