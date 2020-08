Ari Borovoy rompe el silencio y explota en contra de los exempleados que quieren demandarlo

Ciudad de México.- El cantante, Ari Borovoy, mediante una entrevista relató que algunos de sus exempleados intentaron abusar de su confianza, luego de que ellos afirmaran que fueron despedidos de forma injustificada.

Y es que mediante diversos medios ha compartido testimonios de personas molestas con el dueño de BOBO Producciones, ya sea porque les debe dinero o porque fueron despedidos de forma incorrecta.

Es muy chistoso porque me dijeron que eran 13 demandas y en la mañana veo un titular que dice ‘ninguna demanda para Ari Borovoy”, dijo.

Fue mediante un video, donde Ari aseguró que no existe demanda en su contra, a pesar de todo lo que han dicho diversos medios del espectáculo.

Fue algo que salió de cuatro exempleados que llegaron a la compañía con objetivos claros, eran del área comercial y dijeron que iban a hacer cosas increíbles. Eran Luis, Georgina, Jorge y Sebastián, no me sé los apellidos; pero agarraron ahorita a un abogado y dijeron vamos a pegarla a Ari y a Bobo; no tenemos ninguna demanda interpuesta pero vamos a los medios, porque los medios nos van a abrir el espacio”, agregó.