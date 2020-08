¡Bebé en camino! Actriz de Televisa confirma que hija del 'Potrillo' está embarazada

Ciudad de México.- La joven cantante Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, está a la espera de su primer bebé, aseguró la actriz Aylín Mujica en Suelta la Sopa.

La intérprete, quien esta tarde fue conductora invitada en el programa de Telemundo, expuso que fuentes cercanas le confirmaron lo que comenzó a sospecharse después de que la joven cantautora contrajo matrimonio este fin de semana con Francisco Barba.

Aunque Camila habló en anteriores ocasiones sobre su gran relación con Francisco y lo enamorada que está, su repentina boda tomó por sorpresa a todos y el hermetismo en torno al enlace matrimonial alimentó especulaciones.

Sí, es una realidad, Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, me enteré por una buena fuente de pueblo, como digo yo, está embarazada", dijo Mujica en el programa.

La actriz, quien ha participado últimamente en producciones de Televisa, aseguró que aún desconocía cuántos meses de embarazo tendría Camila, pero que esperaba contar con más detalles de la situación en su próxima participación como invitada.

Hasta el momento ningún miembro de la dinastía Fernández ha dado declaraciones al respecto. Por su parte, en los últimos posts de Instagram de la hija del 'Potrillo' no son visibles los comentarios.

La familia ha sido muy criticada por el hecho de que realizaran la celebración en medio de la contingencia sanitaria.

Por otro lado, Aylín Mujica también contó un rumor sobre Vicente Fernández Jr., ya que expuso que el cantante estaría demandando a su expareja Karina para exigirle 470 mil pesos de manutención, alegando que no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de las manos. La actriz asegura que esa es la razón por la que el divorcio no ha sido firmado aún.

Fuente: Suelta la Sopa e Instagram @chicapicosa2