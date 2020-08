¿Dorismar regresa a Televisa? La actriz aparecerá nuevamente gracias a este show

Ciudad de México.- A pesar de haberse mantenido un tanto alejada del medio de la farándula, la actriz y conductora de televisión, Dorismar, volverá nuevamente a los foros de Televisa.

La argentina nuevamente aparecerá en la pantalla chica, gracias a la invitación de los hermanos Ortega, 'Los Mascabrothers', quienes le solicitaron participar en uno de los sketches que tiene planeados para su nuevo show, Relatos Macabrones.

En una entrevista a los medios, Dorismar contó un poco de lo que se ha dedicado hoy en día, tras haberse mantenido un tanto alejada de la farándula.

Me ha ido muy bien, estoy muy contenta, muy concentrada en mis redes, con mis fans que tanto me siguen, a ellos realmente les debo todo el cariño, el aprecio, las palabras, las cosas bonitas que me dicen a diario, por eso lo hago y bueno le pongo toda mi pasión como siempre", dijo.