'El stand de los besos 2': Las pruebas que revelarían el noviazgo entre Joey King y Taylor Zakhar

Estados Unidos.- La serie juvenil El stand de los besos 2 ha logrado cautivar a todos los usuarios de Netflix al mostrar la segunda parte que ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Netflix regresó con los protagonistas de la serie donde varios jóvenes descubren el amor en la preparatoria. Los personajes principales, 'Elle', 'Lee' y 'Noah' han logrado cautivas a todos los televidentes con un nuevo enrredo emocional pero eso no es todo, pues los nuevos personajes se involucran entre ellos creando algunos problemas.

Los fanáticos de la emisión siguen en redes sociales a los actores, Joey King,Joel Courtney,Jacob Elordi, quienes siempre suben constantemente contenido, y aunque Joe y Jacob no se siguen en Instagram, eso no impide que sus nombres se relacionen, pues en la vida real tuvieron una relación que terminó dos años después.

Tan bien vigilados se encuentran los artistas que han descubierto que King pudo haberse dado otra oportunidad en el amor con un compañero del reparto, se trata de Taylor Zakhar Perez quien interpreta a 'Marco', el chico nuevo pero bastante popular. Ahora, en redes sociales han dejado ver que tienen una cercanía pues ambos compartieron imágenes e historias en Instagram pasando juntos un día en unas montañas, donde también estaba la hermana del actor.

Además de los comentarios que se dejan en las fotografías, pero en especial la que Taylor le dedicó a Joe en su cumpleaños 21: "Feliz cumpleaños. Honestamente, podría escribir sobre esta mujer todo el día. Ella es la razón por la que me uní a la familia KB2, me recibió con los brazos abiertos y con amor, me apoyó, me empujó, me hizo reír (como orinar en mis pantalones y tuvo que revisar mi ropa interior), me inspiró a ser un actor mejor, ella compartió su familia conmigo, la lista sigue. Agradecido por ti para siempre"

Pero ella también comentó una imagen que él compartió de ambos: "No imagino mi vida sin ti", ninguno de los dos ha confirmado si decidieron ser más que amigos.

Fuente: Instagram @joeyking/ @taylorzakharperez