Exactriz de Televisa revela que ahora se dedica a ser niñera tras perder el empleo por la contingencia

Ciudad de México.- La actriz, Cassandra Sánchez Navarro, quien fue la protagonista de la película Cindy la Regia, ha tenido que buscar un empleo alternativo ante la crisis que se vive a causa de la contingencia.

A pesar de haber iniciado el año de forma bien, algunos de sus proyectos se vieron derrumbados ante la crisis sanitaria pues hasta su trabajo en el teatro se vio cancelado.

Ante estos hechos la actriz señala que ha tenido que emprender en la venta de bolsas y ropa, además de fungir como niñera, lo cual se ha dado un sustento para salir adelante.

Llevo cuatro meses sin trabajar, entonces poniéndome creativa, viendo qué otras cosas puedo hacer para tener dinero, vendiendo ropa, vendiendo bolsas, trabajando para una amiga cuidando a sus hijos, porque no me esperaba esto y no queda de otra", declaró.