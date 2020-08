Ignorado por Televisa y familia de Chespirito, a Kiko lo sorprendió cancelación de 'El Chavo del 8'

Ciudad de México.- La repentina y polémica cancelación de las transmisiones de El Chavo del 8 en todo el mundo tomó por sorpresa a Carlos Villagrán, actor que interpretó al inolvidable 'Quico' y que asegura no es tomado en cuenta para ninguna decisión respecto al programa sobre la 'Bonita Vecindad'.

La serie cómica y los demás programas creados por 'Chespirito' salieron del aire la semana pasada, aparentemente por desacuerdos entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños.

Lee también: Exconductor de 'Hoy' cambia Televisa por TV Azteca y hace importante declaración en 'VLA'

Al ser cuestionado sobre la situación, el intérprete del niño de los cachetes inflados aseguró que estaba sorprendido por la drástica decisión, además de suponer que el origen del problema fue el dinero. Asimismo, compartió que él no recibe nunca noticias ni Televisa ni dela familia de 'Chespirito', pese a que intentó comunicarse con el comediante cuando aún vivía.

Lee también: ¿Recuerdas a Cristina Saralegui? Tras caer en depresión y alcoholismo, dejó la TV y así luce ahora

Carlos Villarán también aseguró al programa que no tiene pensado comunicarse con Roberto Gómez Fernández, hijo de 'Chespirito', para conocer los motivos de la cancelación de los shows televisivos, pues en vida Bolaños ya no quiso responder sus llamadas y en realidad nadie relacionado con El Chavo del 8 lo "toma en cuenta".

A post shared by Chespirito (@chespirito_rgb) on May 1, 2019 at 11:36am PDT

Lee también: Adiós Televisa: Conductora de famoso matutino los traiciona y estrena programa en TV Azteca

No, fíjate que yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero, no me pelan, y tú eres mexicano, sabes lo que significa 'no me pelean', no me toman en cuenta, a mí no me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta, pero eso sí, la figura que más se vende es la de Kiko", dijo.