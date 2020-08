Ingrid Coronado: Tras abandonar TV Azteca y sin empleo en Televisa, ahora se dedica a esto

View this post on Instagram

u00bfTe ha pasado que te sientes con el nudo atorado en la garganta, o estu00e1s intolerante o ansioso y no sabes por quu00e9?u2063ud83dude43 u2063 A veces por mu00e1s que reviso mi vida o mi du00eda, no encuentro algo que sea lo que me estu00e1 generando esa sensaciu00f3n.u2063 u2063 Asu00ed que empiezo a buscar cosas en la naturaleza que puedan estar influyendo en mis emociones, y casi siempre encuentro relaciu00f3n.u2063ud83cudf43 u2063 Por ejemplo: Si tengo insomnio y no me puedo dormir, o si en la noche me estoy despierte y despierte, generalmente es por la luna llena. Soy una persona sensible y de alguna manera la energu00eda de la luna influye en mi sueu00f1o y no me deja dormir.u2063ud83cudf15 u2063 Lo mismo pasa con las estaciones.u2063 u00bfNo se han sentido ultimamente como mu00e1s chillones de lo normal?u2063 u2063 Si bien estu00e1n pasando cosas muy duras, estamos en verano du00f3nde el cielo u0026#34;llorau0026#34; mu00e1s.u2063 u2063 Por lo que podemos aprovechar para llorar todas las cosas que no habu00edamos llorado en el pasado y de esa manera liberar todas las emociones que pueden estar atoradas en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazu00f3n.u2063ud83dude4cud83cudffb u2063 u00bfHas notado que a ti tambiu00e9n te afectan las cosas de la naturaleza?u2063 u2063 u00bfTe gustaru00eda compartu00edrmelo? Te leo... u2063u263aufe0f u2063 Gracias por mi vestido hermoso a @ohana_boutique1 ud83dudc57u2728