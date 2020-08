Lorena Herrera confiesa si la ruptura con un ex le hizo no querer tener hijos: "Sí lo pensé"

Ciudad de México.- Lorena Herrera fue invitada al programa La útlima y nos vamos, dirigido por Yordi Rosado en Unicable, en donde habló sobre ser madre.

Yordi le preguntó a Lorena que si alguna vez había querido o pensando ser madre, o si todavía tiene deseos de tener hijo, a lo que la actriz de Televisa confesó.

En algún momento sí pasó, por ejemplo cuando andaba con 'El Muñeco' que dije, 'como que si quiero tener un hijo pero quizás ahorita todavía no, no vaya a ser que despupes cuando decida tenerlo ya no pueda', me pasó por la cabeza congelar mis óvulos".

Herrera reveló que después tomó unos cursos de semiología de la vida y que fue cuando se dio cuenta que ella estaba muy contenta y feliz viviendo en pareja.

Me gusta vivir en pareja, una relación de pareja, no soy de vivir sola, amo tener una pareja y amar a esa persona, que me amen y crecer juntos, pero me analicé y me di cuenta que yo realmente no quería vivir en familia, con hijos y todo eso. No quiere decir que no me gusten los niños, amo los niños y me fascinan los niños".