"Me consta que es una buena madre": Maribel Guardia sobre el caso de Ninel Conde

Ciudad de México.- El caso de Ninel Conde contra su ex, Giovanni Medina, por su hijo ya lleva un buen tiempo circulando en los medios, pues recientemente se informó que un juez le negó el amparo a la actriz.

Ante esta situación, diversas personalidades de la farándula han salido a dar su opinión, pues muchos han tenido el privilegio de trabajar con 'La Bombón Asesino', por lo que algunos han visto esta faceta de la artista como mamá.

Tal cosa pasó con Maribel Guardia, quien, en una entrevista con varios reporteros, señaló dio su punto de vista y lamentó que su amiga esté pasando por esta situación, además, mencionó que ella es una madre dedicada que no merece esto.

Me da mucha tristeza, me consta que Ninel es una buena madre porque trabajé con ella y me daba cuenta cuando nos veníamos en las madrugadas para que pudiera llegar a ver a su bebé y es una madre muy trabajadora, pero pensando que tiene que mantener a su hija y a su hijito", dijo Maribel.