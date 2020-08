"Me fui a buscar fortuna": Lorena Herrera revela haber intentado incursionar en Hollywood

Ciudad de México.- En México son casi contadas los famosos que han logrado salir del país para obtener éxito en Estados Unidos, pues existe todo tipo de casos, desde aquellos que lograron triunfar o los que simplemente fracasaron.

Y aunque pareciera difícil de creer, la actriz, Lorena Herrera, recientemente comentó en una entrevista, que ella pensó e intentó en su momento, incursionar en Hollywood, sin embargo, prefirió regresarse al ver que la situación sería complicada.

Si, me llamó la atención en su momento, hace muchos años atrás y por ahí me fui a buscar un poco de fortuna, pero cuando las cosas como que, cuando se me complican, como que me dan flojera, se me complicó, ya me doy la vuelta y a continuar", contó Lorena.