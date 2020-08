Nuevo fracaso de Alatorre: Televisa hunde a TV Azteca y exhibe su penoso rating

View this post on Instagram

ud83dude4cud83cudffc Gracias a tu preferencia, @40y20laserie se coloca como lo Mu00c1S visto en su barra de horarioud83dudd1dud83dudcfa, superu00f3 a su competencia por 108%ud83dude0eud83eudd29ud83dudcaaud83cudffc. u2063 #ContinuamosContigo y por eso, te llevamos los mejores programas de comedia para que termines tu du00eda con una sonrisaud83dude02ud83eudd29ud83eudd23.u2063 #NocheDeBuenas #LasEstrellas #ConLasEstrellas #Televisa #Risas #Entretenimiento #Comedia #Serie @michihart @burrovan @MauricioGarza_ @monicahuarte