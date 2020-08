Papá de Gael García se sincera y detalla cuál es la enfermedad que padece desde hace años

Ciudad de México.- En una entrevista para Ventaneando, el actor mexicano, José Ángel García, dio detalles y explicaciones acerca del cambio de residencia que realizó junto a su esposa, Bella de la Vega.

Durante esta plática, el papá de Gael García mencionó que esta estancia en el mar lo ayuda como reposo para una enfermedad que le detectaron, padecimiento que se denomina como fibrosis pulmonar.

Es una enfermedad que no tiene reserva. No quiere decir que este desahuciado, de ninguna manera, pero sí cada vez estoy más mermado de mis cualidades físicas", aclaró el histrión

De igual manera, el intérprete admitió que este cambio de aires significó un respiro de la situación que se vive por la contingencia sanitaria, además, reveló que es probable que se haya contagiado de Covid-19.

Me sucedió algo muy raro, la última vez que vine por aquí, como en enero, me regresé de Cancún a trabajar a la Ciudad de México. Me sentí muy mal, tenía toda la sintomatología", indicó el artista.