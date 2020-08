Pato Borghetti aclara en 'VLA' situación legal del esposo de Grettel Valdez: "Vendrá a México"

Ciudad de México.- Nuevamente el reconocido conductor y actor, Pato Borghetti, ha hablado acerca de la situación legal de Leo Clerc, el esposo de Grettel Valdez, en Venga la Alegría señalando que todo está bien y que él le había confesado que desea volver la próxima semana a México.

Como se sabe la semana pasada aseguraron que Clerc estaba detenido en Suiza por problemas legales, pero Borghetti salió en su defensa y ahora a reafirmado su postura señalando que él puede salir y cuando hablaron este le dijo que quería regresar la próxima semana.

Hay una situación y él la está resolviendo, incluso ayer me platicaba que él vendría a México la semana que entra, están viendo. Yo no me puedo meter pero como sé que su mamá está mal yo le dije que no se venga solo para demostrar algo. Él ha hablado este fin de semana con Santino vía Facetime, que está en mi casa", dijo Pato.

El conductor de TV Azteca contó que le dijo a Leo que por los problemas de salud de su madre podría quedarse y no debía regresar solo para probar algo, además de asegurar que Grettel se encuentra mucho más tranquila al respecto y conforme pasan los días poco a poco regresa a la normalidad.

Ayer hablamos, está mucho más tranquila, las cosas como que se han ido aclarando. Ya la sentí más tranquila, se ha ido aclarando a medida que transcurrieron los días, entonces qué bueno. Me da gusto porque es la mamá de mi hijo y si ella está bien, si ella está tranquila mi hijo va a estar más contento", exprsó Borghetti.

Respecto a su hijo Patricio aseguró que Santino esta al margen y no piensan decirle todavía nada, al menos no por el momento pues no quieren involucrarlo en dramas.

Él está al margen de toda esta situación, no tiene por qué saber. Ya cuando sea el momento lo hablará con él", finalizó.

Fuente: Hola