"Ponen palabras que no digo": Lorena Herrera arremete contra la prensa

Ciudad de México.- Hace algunos días, Lorena Herrera salió a relucir por dar su punto de vista con respecto a la actual contingencia por coronavirus, señalando que estaba un poco de acuerdo con su amiga y compañera, Paty Navidad.

Por este último punto, Lorena estalló contra la prensa, pues en un principio trato de evadir a un grupo de reporteros que querían entrevistarla, alegando que después le cambian sus palabras para hacer noticia al respecto.

No tengo nada que decir, porque ya me da miedo verlos, cada vez que di algo los medios lo ponen a uno, editan las notas o dicen palabras que uno no dice, como en los medios que dicen que yo no creo en el Covid-19, que idea tan más estúpida ¿Cómo puedo decir que no existe? Si familiares cercanos se enfermaron de este virus", dijo Lorena.