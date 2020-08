Talina Fernández da 'golpe' a Televisa y agradece a Imagen TV: "No importa si me vetan"

Ciudad de México.- Durante una entrevista con De Primera Mano, la conductora de televisión y periodista, Talina Fernández, compartió lo bien que se celebró su cumpleaños número 76 junto a su familia.

A post shared by Talina Fernau0301ndez (@talinafernandezoficial) on Aug 3, 2020 at 10:04am PDT

View this post on Instagram

Además, la comunicadora mexicana aprovechó el espacio y agradeció la oportunidad que le brindó Imagen Televisión, televisora a la que se integró después de un largo periodo dentro de las filas de Televisa.

Lee también: Exconductor de 'Hoy' cambia Televisa por TV Azteca y hace importante declaración en 'VLA'

Televisa me formó, pero Imagen me rescató y estoy encantada. No me importa si me vetan, tengo un súper programa", mencionó Fernández.