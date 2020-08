Televisa en pánico: Productora de 'Hoy' por miedo a una propagación de Covid-19 aísla a ¿conductora?

Ciudad de México.- El pánico ha inundado los foros de Televisa por un momento ya que Magda Rodríguez, la productora del programa Hoy, ha decidido tomar medidas ante la sospecha de una posible propagación de Covid-19 y aisló ¿a una querida conductora?

La noche del lunes 3 de agosto se llenó de pánico un momento las instalaciones de Guerreros 2020 pues se dijo que uno de sus concursantes había sido expuesto a contagiarse de coronavirus pues se fue a una fiesta con más de 100 personas sin sana distancia ni el uso de cubrebocas, por lo que lo expulsó por 15 días.

Te podría interesar: Adiós Televisa: Conductora de famoso matutino los traiciona y estrena programa en TV Azteca

Agustín Fernández, el integrante de Cobras, fue castigado pues a Magda supo del festejo y al ver que no se había tomado ninguna medida lo amonesto pidiendo que se retirará y no regresara hasta después de 15 días si no tenía ninguno de los síntomas, algo que a él le pareció muy exagera, pero que al final tuvo que aceptar.

Creo que fue un poco extrema la decisión del jurado de sacarme 15 días, yo creo que esto puede aclararse con una prueba de Covid-19 si ese es el miedo de la gente", dijo Agus.

Te podría interesar: ¿Recuerdas a Cristina Saralegui? Tras caer en depresión y alcoholismo, dejó la TV y así luce ahora

Te podría interesar: Yolanda Andrade se somete a 3 cirugías estéticas para rejuvenecer y el resultado 'estalla' redes

Fuente: Guerreros 2020