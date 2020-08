Tras superar el Covid-19, Mauricio Herrera lanza queja a la ANDA y a Jesús Ochoa

Ciudad de México.- Después de superar el Covid-19, el actor mexicano, Mauricio Herrera, informó que se encuentra recuperándose de su salud y de su situación económica tras los gastos médicos de su tratamiento.

Durante una entrevista con De Primera Mano, el intérprete de Televisa detalló que no recibió una ayuda financiera durante este proceso que vivió, ni siquiera de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Voy a hacer algo porque a mí también se me acabó el trabajo ¿y las reservas? ¿Cuáles reservas después de cinco meses? El gremio de actores está muy desprotegido. A mí no me apoyó nadie", indicó el histrión.