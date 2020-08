Yolanda Andrade se somete a 3 cirugías estéticas para rejuvenecer y el resultado 'estalla' redes

Ciudad de México.- La famosa y polémica conductora, Yolanda Andrade, ha hecho 'estallar' las redes con su impresionante cambio, pues TV Notas en exclusiva ha compartido fotos y detalles contados por la misma artista de las 3 cirugías estéticas que se realizó en un día para rejuvenecer.

Andrade con total honestidad contestó que tras la visita de un cirujano plástico al programa de Montse y Joe le entró la espinita de someterse a una y quitarse algunas arrugas y patas de gallo que tenía, por lo que lo buscó y terminó convenciéndose de hacer no solo una, sino tres y en un solo día.

Pues todo surgió en nuestro programa Montse y Joe; un día asistió como invitado el médico en cirugía plástica y reconstructiva, Miguel Ángel Guevara, donde me habló de un procedimiento de rejuvenecimiento por medio de una operación con láser, y aunque al principio no me llamó mucho la atención, poco a poco me fue metiendo la espinita hasta que me convenció", contó Andrade.

La conductora señaló que pese haber sido tres el mismo día salió del hospital pues no habían sido para nada invasivas, fueron rápidas pues solo se quitó las patas de gallo, se estiró la piel y quitaron grasa de los ojos, intervenciones que no requieren de abrirla con un bisturí.

El pasado 17 de julio, y fue una intervención muy rápida no invasiva, duró dos horas y luego una hora más en lo que pasaba la anestesia y checaban que todo estaba en orden; incluso ese mismo día salí de la clínica a las tres horas de la operación. Me quitaron la grasa de los ojos, las patas de gallo, me estiraron la piel", explicó Yolanda.

En cuanto a los cuidados contó que su hermana Marilé la acompañó a la intervención y se ha quedado con ella cuidando que se encuentre bien, además de que cambió su alimentación y la ha cuidado más, necesita una banda para su rostro y el dolor insoportable solo duró una noche.

La primera noche no podía dormir; sentía dolor, incomodidad, pero al paso de los días fueron desapareciendo las molestias. He cuidado bastante mi alimentación y he estado yendo a la clínica para revisiones y terapias; además de que he tenido que usar una banda para sostener la cara en lo que todo se acomoda, con ella me duermo", relató la conductora.

Finalmente contó que el día que fue a grabar por primera vez un capítulo de su programa todos quedaron tan impresionados como ella cuando la veían, revelando que fue complicado por tener que sonreír y ser tan interactiva como siempre, pero todo salió bien al final y se encuentra muy "contenta".

estoy impactada, me veo al espejo y me siento otra; incluso mis amigas que me han visto y me han dicho que están impresionadas, me piden que les pase el teléfono del doctor. A poco más de 15 días de esta cirugía, ya me veo superbién y eso que los resultados aún no son definitivos; en seis meses ya se verá el cambio total, entonces imagínate lo contenta que estoy", concluyó.

Fuente: TV Notas