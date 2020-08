¿Bebé, en camino? Lizbeth Rodríguez y su novio sorprenden a TikTok con este video

View this post on Instagram

Quu00e9date con quien todos los du00edas busque un motivo para hacerte sonreu00edr, quu00e9date con quien logre sacar lo mejor de ti! Alguien que todos los du00edas cultive cosas hermosa para los dos, alguien para quien seas importante y no una opciu00f3n mu00e1s, alguien que se comparta contigo! Alguien que te abra su corazu00f3n y su alma y se dedique a velar por tu felicidad asu00ed como tu00fa por la de u00e9l...