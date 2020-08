¡Caos en Televisa! Maribel Guardia sufre incidente en su vehículo tras participar en 'Hoy'

Ciudad de México.- La actriz Maribel Guardia se llevó un susto cuando dejaba las instalaciones de Televisa en su camioneta, esto después de su participación en el programa Hoy como conductora invitada.

Mientras manejaba su camioneta para abandonar las instalaciones de la televisora de San Ángel, la conductora y cantante no se percató que la pluma del estacionamiento estaba abajo y se la llevó.

Visiblemente nerviosa por el accidente, Maribel fue auxiliada por el personal de seguridad que se encontraba en la empresa y salió del lugar.

Tras su encuentro con la prensa, Maribel confesó:

Finalmente, Maribel aseguró que la empresa no le cobraría por el daño que ocasionó y como siempre atendió amablemente a los medios de comunicación.

La actriz compartió un clip en su cuenta de Instagram, el cual grabó desde el interior de su coche instantes después de que ocurrió el incidente.

Cuando tiras la pluma de la entrada de tu empresa y te graba toda la prensa jajaaja. Gracias a Dios no pasó a mayores, y lo mejor es que no me cobraron nada. Besos y que Dios nos acompañe", escribió.