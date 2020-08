"Crecí sin él": Hija de actor de Televisa habla de su ausencia; no lo ve desde que murió su mamá

Ciudad de México.- Francesca Guillén compartió que no ha vuelto a tener comunicación con su padre, el actor Alejandro Camacho, desde que su madre Bárbara Guillén perdió la vida en diciembre pasado.

En una reveladora entrevista para el matutino Sale el Sol, la también actriz explicó que la última vez que estuvo en contacto con su padre él se mantuvo al tanto de la situación y se mostró presente, sin embargo, ella en realidad no conoce a fondo al intérprete porque creció sin él.

A mi papá lo vi un poquito antes de que mi madre muriera. En ese tiempo sí estuvo más o menos al tanto, presente, preguntándome… Cuando alguien está se nota, y cuando alguien no está también se nota. Y no importa cuánto tiempo conozcas o no a una persona, digo, yo a mi papá tengo muchos años de conocerlo, no todos mis años, pero muchos años, y te puedo decir que no lo conozco", expuso.

Al ser cuestionada sobre si la ha hecho falta la presencia de su padre en su vida, Francesca dijo que ella ya debería estar habituada a que Camacho no esté, sin embargo, el vínculo familiar entre ambos es muy fuerte como para negar por completo que no ha sentido su ausencia.

Pues supongo que sí, porque al final por más que uno trate de… Al final yo crecí sin él, ¿no?, debería estar habituada a que no esté… Pero bueno, la sangre es la sangre, creo, y por más que trate de omitir, ¿no?, o de pensar que no lo necesito, creo que me habría hecho falta con más realidad", dijo.

No lo conozco, no sé a fondo… No sé mucho, no sabría, no podría hablarme muchísimo a fondo de él porque no sé, te estaría inventando una película", agregó sobre su relación con él.

Finalmente, la actriz compartió que ha encontrado la figura de un padre en un tío, quien siempre se preocupa por ella y está al tanto de lo que le sucede.

Tengo este tío que la verdad es que parece un papá, y a veces me lo digo: 'Es alucinante lo fuerte que me hace tu cercanía, tu solo estar presente a distancia, tu solo preguntar como estoy', es interesantísimo, la fuerza que me da", expuso.

Fuente: Sale el Sol