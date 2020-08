Cuestionan a Christian Estrada por su 'amorío' con Alejandra Guzmán y así reacciona

Ciudad de México.- Durante una emisión de Montse y Joe, Christian Estrada y Luis Caballero, mejor conocido como 'El Potro', estuvieron como invitados y participaron en una dinámica en la que revelaron varios secretos.

A post shared by Christian Estrada (@estradac11) on Aug 3, 2020 at 12:19pm PDT

View this post on Instagram

En un segmento del programa, los competidores de Guerreros 2020 debían encestar una pelota y, en caso de lograrlo, uno respondería a una pregunta que le realizara de cualquier tipo que le realizara el contrario.

Lee también: Pleito en Televisa: Productora de 'Hoy' no soporta a este conductor y él sale del programa

Tras encestar una de sus pelotas, 'El Potro' le cuestionó a su compañero de reality show acerca de su supuesto amorío con Alejandra Guzmán, hecho que habría desencadenado sus problemas con Frida Sofía.

Que no pasó con ella, no se crean, no mis respetos para la señora Guzmán. Estoy diciendo la verdad, no pasó absolutamente nada y me arrodillo si quieren, puro respeto", comentó Estrada.