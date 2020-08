"Cul... hipócrita": Frida Sofía exhibe audio donde productora de 'Hoy' destroza a Christian Estrada

Ciudad de México.- Frida Sofía volvió a lanzar 'ataques' en redes sociales y en esta ocasión no únicamente contra su expareja Christian Estrada y María Fernanda Quiroz, sino que también contra la productora de televisión Magda Rodríguez.

La hija de Alejandra Guzmán publicó un audio en Historias de Instagram en el que aparentemente se escucha a Magda llamar "oportunista" a Christian Estrada, además de señalarlo de solo buscar fama.

Lee también: Pleito en Televisa: Productora de 'Hoy' no soporta a este conductor y él sale del programa

Como se ha de recordar, además de producir el programa Hoy y Laura sin Censura, Rodríguez está al frente de la producción de Guerreros 2020, programa de competencias físicas en el que participan Estrada y Quiroz, quienes actualmente son novios.

No es que quiera defender aquí tu mamá, pero yo lo vi hablar, es un oportunista, inmediatamente está viendo qué saca, a mí me empezó a decir 'yo soy un gran empresario que tengo una marca de ropa' (...). Y entonces le dije: 'Mira, ¿sabes qué? yo la verdad a través de una conductora, porque ni siquiera le dije que era mi hija, yo estoy buscando la versión de Frida porque finalmente como programa y como mujeres yo quiero tener su versión'. Me dijo: 'Nunca te la va a dar'", se escucha que dice Magda en el audio.

Lee también: Tras salir de 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante hace importante revelación

En el resto del audio se escucha que la productora explica que Estrada le dejó su número de celular para que se comunicara con él, algo que asegura que no hizo, además de decir que después el modelo buscó al programa Ventaneando, de TV Azteca, porque lo único que busca era "fama" a cuestas de Frida y su mamá.

Frida Sofía no especificó de cuándo data la grabación, pero sí acompañó la publicación de un polémico mensaje en contra de Magda Rodríguez.

Lee también: ¿Irreconocible? Marisol González se hace 'arreglito' en 'Hoy' y este es el drástico resultado

Pero los ataques no acabaron ahí, ya que la joven cantante respondió a varios comentarios en su más reciente post de Instagram y después retomó esos mensajes para lanzarse en contra de Ferka, como es conocida Maria Fernanda Quiroz. Asimismo, en uno de los post de la concursante de Guerreros 2020 hizo fuertes acusaciones.

Lee también: Carla Cerda, hija de actor de Televisa, es expulsada de 'La Voz Azteca'

Cuando Ferka respondió en la publicación a una usuaria que era "feo hablar sin saber", Frida reaccionó enérgica y le escribió:

En uno de sus más controversiales mensajes de respuesta a internautas que la han criticado por sus posts y ataques a su expareja y Ferka, Frida aseguró que no se arrepentía de haber abortado el hijo que esperaba con Christian Estrada, a quien siempre ha acusado de haberla engañado con su mamá.

No abortaría jamás, pero de ese mantenido asqueroso sí. Y no me arrepiento ni un poquito... Gracias a Dios estuve a tiempo de poderme tomar la pastilla. Era una bola de células. Y el dejarme embarazada era una bola de su plan de mie... Como el muerto de hambre sabe que no tiene nada de qué colgarse, usaría ese vínculo solo para extorsionarme más de lo que ya lo ha hecho. Pobre mujerujo", escribió.