Esposa de Alfredo Adame relata que su expareja quiso quitarle un piano que era de su familia

Ciudad de México.- La exesposa de Alfredo Adame, Mary Paz Banquells, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, relató que logró recuperar el piano que le regaló su madre, luego de que su expareja quería quitárselo.

En su mensaje, la actriz señala que este tiene un importante valor sentimental, por lo que desde hace tiempo lo cuida, además de que le da su uso de vez en cuando junto a sus tres hijos.

Gracias al recetario de su abuela María Teresa Jiménez, ella pudo recuperar su reliquia, luego de que le fuera arrebata tras culminar con un matrimonio de 25 años.

Cuando yo me fui de la casa, me quedé sin mi piano, pero gracias a que encontré una factura de 1950 me pude quedar con él", dijo.