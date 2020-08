Facundo confiesa que le gustaría regresar con su expareja Delia García

Ciudad de México.- El conductor mexicano, Facundo, mediante una entrevista para el programa de Mara Patricia Castañeda, confesó que le gustaría regresar con su expareja Delia García.

Por otra parte, también anunció que sus hijos la extrañan, por lo que le han pedido que regrese con ella, algo que hasta el momento lo considera imposible.

Podría interesarte: Pleito en Televisa: Productora de 'Hoy' no soporta a este conductor y él sale del programa

Nunca nos peleamos, nos llevábamos muy bien. Yo creo que volveremos en algún momento, como que no le digo mi ex, le digo mi futura", contó.

Cabe recordar que el presentador ante de ese romance, estuvo casado por más de 18 años con Esmeralda Palacios, con quien procreo tres hijos, los cuales son sus incondicionales compañeros.

Lee también: Tiembla Televisa: Estos famosos participantes volverían a TV Azteca para 'Exatlón'

Yo estoy muy enamorado y creo que ella también, a mí me encantaba estar con ella, me divertía mucho, pero de verdad dejé toda mi vida como por estar con ella, no es reclamo... llegó un momento en el que los dos dijimos se nos está yendo la vida en esta relación, separémonos un rato", explicó.