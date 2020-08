Lucero revela porqué transmitieron su boda con Mijares por Televisa: "Mi máxima ilusión"

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz, Lucero, abrió su corazón y relató porqué su boda con Manuel Mijares fue transmitido por Televisa y cuales fueron sus sentimientos al respecto, en especial por los obstáculos que enfrentaron.

El 18 de enero de 1997, Mijares y Lucero sellaron su amor frente al altar, un evento que causó un gran furor entre sus millones de fans, quienes pudieron disfrutarlo gracias a Emilio Azcárraga Milmo, o al menos eso relató la interprete de Cuéntame.

Todo fue porque cuando yo empecé mi carrera en Televisa hace muchos, muchos años, el señor Azcárraga, que mucha gente le decía El Tigre, en paz descanse, tenía un cariño muy lindo por mí y yo por él, evidentemente. Él me veía como una niña con un talento que formaba parte de esta enorme y gran empresa que formó y forjó durante tantos años", contó Lucero.

A 23 años del especial evento la cantante ha detallado como fue que su boda llegó al canal de las Estrellas.

Cuando se entera que estamos por casarnos fue cuando me dijo: ‘Me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte el día de tu boda, y que pudiera verte casándote… no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho y yo he pensado, poderlo transmitir en la televisión", explicó.